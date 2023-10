Bus di Mestre, l'assessore: "Yutong chiede il ripristino del servizio"

VENEZIA - Alcuni rappresentanti della cinese Yutong avrebbero chiesto al Comune di Venezia di ripristinare l'utilizzo dei bus elettrici, sospeso dopo i due incidenti avvenuti a Mestre. Lo ha riferito l'assessore comunale alla Mobilità, Renato Boraso, ai microfoni della Tgr Rai del Veneto.

"È un colosso - ha detto Boraso - che ha mandato i suoi rappresentanti; sono già qui, e ci dicono dagli uffici che sono un po' arrabbiati. Però sinceramente dopo ventun vittime e quindici feriti gravi, dodici feriti di sabato, noi abbiamo il dovere come pubblica amministrazione di applicare quello che è definito il principio di precauzione. Hanno chiesto il ripristino immediato del servizio, e noi abbiamo risposto che in questo momento, finché non abbiamo certezza su dati tecnici veri e incontrovertibili, il servizio rimane sospeso", ha concluso.