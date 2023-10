Bus di Mestre, il comandante dei Pompieri: "Molto complicate le operazioni di estrazione delle persone''

VENEZIA - "L'estrazione delle persone è stata complicata". A dirlo è il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Mauro Luongo, mentre le bare con all'interno le salme dell'incidente del pullman avvenuto a Mestre man mano venivano portate via a bordo di alcuni furgoni della Protezione civile. Luongo racconta che il pullman "era abbastanza pieno: abbiamo contato 39 persone tra cui anche qualche minore". Si è trattato di un'operazione complessa. "Tra le difficoltà il fatto che il pullman era elettrico - spiega - quindi con le batterie. Purtroppo hanno preso fuoco con l'impatto. Le batterie hanno delle criticità quando sono calde. Ecco perché le operazioni - conclude - sono state un po' più lunghe per rimuovere il mezzo".

L'ASSOCIAZIONE DELLE VITTIME DELLA STRADA

"C'è sempre qualcosa che non va nella sicurezza stradale. È questo il motivo per il quale chiediamo da anni controlli serrati". Lo afferma l'associazione unitaria 'Familiari e Vittime della strada', dopo l'incidente del pullman precipitato da un cavalcavia a Mestre. "Tragedie che non dovrebbero verificarsi" scrivono i presidenti di Aufv e Amcvs, Alberto Pallotti e Elena Ronzullo, dicendosi vicini al dolore delle famiglie. "È questo il motivo - spiegano - per il quale chiediamo da anni controlli serrati. Dopo quanto accaduto ad Avellino, a Genova ed a Verona, anche oggi abbiamo un'altra catastrofe inaspettata. Lanciamo un monito affinché questa mattanza finisca e tutti gli utenti della strada abbiano più consapevolezza delle responsabilità che ricoprono alla guida". "Non condanniamo nessuno - conclude la nota - ma ci appelliamo al governo affinché ponga la giusta attenzione sull'omicidio stradale, le pene da applicare ed i controlli da eseguire".

