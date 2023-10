Bus di Mestre, avanza l'ipotesi guasto al bus, autopsia allontana quella del malore

VENEZIA - Il 'buco' nel guardarail, il malore dell'autista, il guasto meccanico al pullman: sono ancora tutte aperte le ipotesi sulle cause del disastro del cavalcavia di Mestre nel quale, il 3 ottobre scorso, sono morte 21 persone, tra le quali il conducente del bus elettrico, Alberto Rizzotto, coneglianese di Tezze di Vazzola. L'uomo, avevano detto subito i colleghi e il datore di lavoro, non aveva problemi di salute e si sottoponeva ogni anno ai controlli medici previsti per chi guida mezzi pubblici, senza ricevere alcuna prescrizione. Ora dai primi riscontri ispettivi dell'autopsia, eseguita a Padova, emerge che non sarebbero state trovate anomalie macroscopiche sul cuore del 40enne. Sono necessari però approfondimenti istologici e una microscopia per patologia aritmogena che saranno eseguite nelle prossime settimane. I tempi per le risposte sono lunghi: 30-40 giorni.

Questo, spiegano fonti qualificate, perchè l'ipotesi di un malore, anche di origine cardiaca, non può ancora essere esclusa del tutto. Il "cuore non è ancora esaminato in modo approfondito" spiegano le stesse fonti. Così, messa per ora tra parentesi la pista del malore, l'inchiesta sembra piegare verso le altre cause dell'incidente: in primis un ipotetico guasto del mezzo pesante, un malfunzionamento che - in astratto - potrebbe aver impedito al bus di fermarsi, prima di sbandare, strisciare sul vecchio guardarail del cavalcavia e finire nel vuoto. Una delle suggestioni che si fanno avanti è quella, ad esempio, di un guasto ai freni del pullman: sia perchè sul tratto di strada non è stato trovato alcun segno di frenata, sia perchè nel video del momento dell'incidente ripreso dalla Smart control room del Comune di Venezia, non si vede mai il retro del bus con gli stop accesi. Ma il pullman, che stava riportando i turisti stranieri al campeggio 'Hu' di Marghera, in caso di emergenza per un malfunzionamento avrebbe potuto procedere dritto, scendendo dal cavalcavia verso la bretella che porta all'autostrada A4. Per conoscere lo stato del pullman al momento dello schianto bisognerà attendere il conferimento delle perizie sul mezzo e sulla scatola nera, che ha le immagini delle telecamere interne. L'udienza in Procura per l'incarico ai periti potrebbe tenersi la prossima settimana.

Al momento nel fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale colposo plurimo la pm Laura Cameli ha iscritto tre persone: Massimo Fiorese, 63 anni, amministratore delegato de 'La Linea', la società che gestisce il servizio di bus navetta, Roberto di Bussolo, 51 anni, dirigente del settore Viabilità terraferma e Mobilità del Comune di Venezia e Alberto Cesaro, 47, responsabile del servizio Manutenzione viabilità terraferma. Un atto dovuto, legato al conferimento della prima perizia in ordine di tempo, quella sul guardarail del cavalcavia, affidata a Placido Migliorino, l'ispettore del MIt che ha lavorato anche nelle indagini sul crollo del ponte Morandi. In agenda è già segnato il giorno 25 ottobre, quando il cavalcavia di Mestre sarà chiuso al traffico per consentire le prime attività operative dei periti. (Michele Galvan, ANSA)

