Bus di linea sbanda in tangenziale, un ferito

VENEZIA - Una persona è rimasta lievemente ferita in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus di linea sulla A57-Tangenziale di Mestre, in direzione Venezia, all'altezza degli svincoli di Mira-Oriago. Il mezzo con destinazione Venezia aeroporto, che viaggiava con una quindicina di passeggeri a bordo, è sbandato in maniera autonoma, finendo fuori controllo contro le barriere di sicurezza, le quali hanno assolto al loro compito mantenendo in carreggiata il mezzo. Le cause di quanto accaduto sono al vaglio della Polizia stradale di Venezia.

Subito scattati i soccorsi sul luogo dell'incidente, insieme alla Polstrada, sono intervenuti gli ausiliari della viabilità di Concessioni autostradali venete, coordinati dal centro operativo di Mestre, che hanno poi richiesto l'intervento di un'ambulanza del Suem per il ferito lieve a bordo dell'autobus. Sul posto anche i Vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e l'apertura dei portelloni della stiva bagagli, rimasti bloccati, un bus sostituivo per il trasbordo dei passeggeri e il soccorso stradale pesante per la rimozione del mezzo.