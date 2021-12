Buon Anno a tutti dai Sindaci della Marca

TREVISO - Tra poche ore arriva il 2022, un nuovo anno carico per tutti di speranze e desideri, primo tra tutti quello di una rapida fine della pandemia. I Sindaci delle principali città della nostra provincia hanno condiviso con OggiTreviso un messaggio di buon auspicio per l’anno che sta per arrivare. Un augurio al quale si unisce la Redazione del nostro quotidiano online, auspicando per i nostri tanti ed affezionati lettori un nuovo anno generoso di soddisfazioni, serenità e magari con un briciolo di spensieratezza.

La Direttrice





Mario Conte, sindaco di Treviso

“Il 2021 è stato un anno, per certi versi, di transizione. Purtroppo, la pandemia ha caratterizzato la nostra quotidianità anche se i trevigiani hanno risposto con grandissimo senso di comunità. Dal punto di vista amministrativo, non solo sono state poste le basi per il futuro, ma si è agito concretamente sulla Treviso del presente con progetti su larga scala e in grado di coinvolgere anche i Comuni vicini. Già durante il primo lockdown avevo detto ai miei colleghi di giunta di ripensare gli obiettivi di mandato in base alle sopraggiunte esigenze ma soprattutto di immaginare la città dei prossimi 30 anni. Ripartire con un programma di opere concrete e non con un foglio ancora tutto da scrivere, a mio parere, era ed è ancora la soluzione migliore per il bene della comunità. Per sfruttare le opportunità del Pnrr servono idee chiare, progetti e massa critica. Inoltre, nel 2022 apriranno i cantieri di una serie di opere, dal bosco urbano di San Paolo alla stazione dei treni, dal nuovo Museo Bailo alle strutture connesse all’attività universitaria. Ci prepariamo dunque ad un anno di grandissime opportunità che, con l’aiuto delle istituzioni, dei partner del territorio intendiamo cogliere al volo. Fondamentale sarà inoltre l’apporto dei cittadini in un’ottica di costante e proficua collaborazione per una Treviso più accessibile, fruibile, funzionale e verde. Personalmente sono abituato a guardare al futuro con particolare ottimismo. Ed è per questo che, nel ringraziare OggiTreviso per l’importante servizio di informazione sui fatti che riguardano il nostro territorio, desidero rivolgere a tutti i lettori i miei più sentiti auguri per un 2022 di soddisfazioni e serenità”.



Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto e Presidente della Provincia di Treviso

"Guardando all’anno appena trascorso non posso che ritenere giusta la strada intrapresa. La campagna di vaccinazione ha garantito la tenuta del sistema sanitario e ci ha permesso quelle libertà che mancavano nel 2020. Il mio consiglio è quello di continuare a seguire le indicazioni scientifiche per poter uscire da questa pandemia - A livello di amministrazione comunale e provinciale, Stefano Marcon afferma -. La programmazione ha continuato a subire lo scotto della pandemia. Nonostante alcuni ritardi e rallentamenti, essa tuttavia non si è mai fermata. Il mio augurio è che si possa continuare a lavorare insieme: la collaborazione è imprescindibile e si fa anche risparmiare fatica. A tutti i cittadini di Castelfranco e della Marca porgo dunque i miei migliori auguri per il 2022".



Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto

"Desidero salutare ancora una volta i miei Cittadini Vittoriesi anche dalle pagine di Oggitreviso che mi ospita in questo ultimo scorcio del 2021. Desidero augurare loro una ritrovata serenità nel nuovo anno che inizierà a breve. Conosco le loro preoccupazioni che molte volte si tramutano in angosce difficili da gestire specialmente quando ci siano bambini e giovani in casa; troppo lungo il periodo già vissuto nelle restrizioni dovute alla Pandemia per non lasciare un qualche segno nel nostro modo di vivere, nella nostra percezione della realtà e nella visione del nostro futuro. Desidero incoraggiare tutti rassicurandoli che il problema passerà in tempi direttamente proporzionali all’impegno di tutti a contrastare il virus e quindi l’invito mio a vaccinarsi e curare l’igiene resta confermato con forza. L’Amministrazione di Vittorio Veneto sta soffrendo di importanti rallentamenti come ogni altra ma stiamo accumulando innumerevoli importanti azioni che saranno più disponibili una volta che potremo agire in maggior libertà. Vittorio sta progressivamente riparando le molte ferite accumulate nel tempo e sta diventando progressivamente sempre più bella, per noi soprattutto ma anche per il Mondo non vittoriese. Non fermarsi e caparbiamente impegnarsi per sé e per gli altri è la formula che, nel tempo, si rivelerà vincente ed è ciò che stiamo facendo. Auguro un buon Natale e un 2022 di felicità e di rinnovata voglia di vivere a tutti".



Fabio Chies, sindaco di Conegliano

"Tanti cari Auguri di Buone Feste ai lettori di OggiTreviso, alla redazione ed a tutti coloro che vi collaborano, che siano festività serene da passare con le persone a Voi care sperando che il nuovo anno veda la fine di questa pandemia che sta oramai da quasi due anni ci sta affliggendo".



Adalberto Bordin, sindaco di Montebelluna

“Auguro una buona fine dell'anno e un buon inizio 2022 a tutti i nostri Concittadini, nella speranza che sia un anno migliore degli ultimi due trascorsi e caratterizzati da una pandemia che, oltre a provocare dolore e sofferenza a livello sanitario, ha provocato un effetto domino che ha influenzato fortemente ogni aspetto della nostra vita. Proprio in momenti come questi ritengo sia fondamentale recuperare quei concetti di "comunità" e di serena predisposizione verso il prossimo che, in tempi normali, forse diamo sovente per scontati. Mi auguro che ognuno veda realizzati i propri obbiettivi, circondato dagli affetti più cari. Un pensiero in particolare, come per il Natale appena trascorso, va a chi è solo e a chi è sofferente”.



Stefano Soldan, sindaco di Pieve di Soligo

“Il mio Augurio è che queste settimane che ci attendono ancora dure ed impegnative possano passare presto e per il meglio per tornare ad assaporare la vita. Auguro salute a tutti, a chi si sente solo e dal momento che tanti si trovano in questa condizione, auspico un senso di responsabilità collettiva. La scienza ha i suoi fondamenti e quindi chi non vuole vaccinarsi prenda in considerazione questa ipotesi. Ci aspettano sfide importanti: gli indicatori economici sono positivi, ma questa situazione va ancora ad incidere negativamente su varie attività. L’auspicio è che ognuno faccia responsabilmente la propria parte per recuperare la bellezza della vita.”



Davide Bortolato, sindaco di Mogliano

“In questo periodo difficile in cui fatichiamo a ritrovare la normalità e la serenità del passato, dobbiamo riscoprire i sentimenti positivi che ci legano e che hanno fatto crescere la nostra comunità. Ed è con questo auspicio che a nome mio e dell’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto porgo i più sentiti Auguri di un Felice 2022 in salute e serenità”.



Mauro Migliorini, sindaco di Asolo

“Grazie per come avete affrontato, con coraggio e resilienza, l'anno che sta per finire. Possa la nostra Asolo crescere sempre più dal punto di vista sociale, culturale, nella cura e tutela del territorio, nelle attenzioni riservate alle persone delle categorie più deboli. Tutti insieme, perché il 2022 possa vederci ancora più uniti e protagonisti”.



Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene

“Il mio pensiero va alle persone che in quest’anno purtroppo hanno ancora sofferto per la perdita o la malattia di un proprio famigliare o amico. Mi auguro che nel nuovo anno la comunità di Valdobbiadene sappia ancora dimostrarsi solidale e vicina a chi ha più bisogno”.



Alessandro Righi, sindaco di Motta di Livenza

"I miei migliori auguri con l’auspicio che il prossimo futuro ci possa riservare speranza, gioia e serenità auguro a tutti un Buon Natale e un Felice 2022".



Un sentito ringraziamento per la disponibilità ai Sindaci e un augurio di proficuo lavoro per il 2022. OT