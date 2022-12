Bullismo, i Carabinieri ne parlano con i genitori

CASTELFRANCO - Nella serata di ieri giovedì 1 dicembre, presso l'auditorium del Liceo di Scienze Umane "Florence Nightingale" di Castelfranco Veneto, il Comandante della locale Compagnia Carabinieri, Maggiore Enrico Zampolli, nell'ambito di una serie di iniziative organizzate con la Dirigenza Scolastica, ha incontrato numerosi genitori degli alunni dell'istituto. Nell'occasione, che ha visto una larga partecipazione, sono stati trattati argomenti di attuale interesse giovanile, quali bullismo e cyberbullismo. L'Ufficiale dell'Arma ha evidenziato l'importanza di dare ascolto e ausilio ai giovani vittime di condotte moleste e vessatorie da parte di coetanei, che talvolta rappresentano importanti motivi di difficoltà e turbamento.

L'incontro è stato concepito e realizzato, come altri che ne seguiranno, per permettere ai genitori di instaurare un dialogo con i loro figli, su tematiche delicate e che verranno trattate anche con gli alunni nelle prossime settimane. Numerose le domande formulate, che hanno riguardato in modo particolare la consapevolezza da parte dei giovani dell'uso dei social network e i pericoli che possono celarsi dietro a rapporti con persone conosciute sulla rete.