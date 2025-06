Budapest Pride, in 35mila sfidano il divieto: marcia per i diritti sotto stretta sorveglianza

BUDAPEST - Nonostante il divieto imposto dal governo ungherese, decine di migliaia di persone hanno partecipato alla marcia del Pride di Budapest, sfilando nel centro della capitale sotto lo slogan “la libertà e l’amore non possono essere vietati”. Tra i partecipanti numerosi politici, eurodeputati e sostenitori dei diritti civili provenienti da tutta Europa.



L’evento, giunto alla trentesima edizione, si è svolto in un clima festoso ma segnato da forti tensioni. La polizia ha bloccato il percorso della marcia pochi minuti dopo l’inizio, tentando di deviare la rotta originaria. Sul ponte Szabadsag, militanti di estrema destra hanno messo in atto azioni di disturbo, ma non si sono registrati incidenti gravi.

Le misure restrittive adottate dal governo Orbán hanno reso la manifestazione particolarmente a rischio: quest’anno la legislazione è stata modificata per vietare il Pride, con pene fino a un anno di carcere per gli organizzatori e multe fino a 500 euro per i partecipanti. Inoltre, sono state installate nuove telecamere e autorizzato l’uso del riconoscimento facciale per identificare chi prende parte alla marcia.

L’Unione Europea ha espresso preoccupazione per la situazione, con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e 33 Paesi che hanno chiesto la revoca del divieto. Diversi eurodeputati hanno sollecitato misure più severe contro il governo ungherese per la repressione dei diritti civili.



Il sindaco di Budapest, Gergely Karácsony, ha ribadito che la marcia è un evento municipale e che la polizia deve garantire la sicurezza dei cittadini, mentre il ministro della Giustizia ha invitato diplomatici e personale delle ambasciate UE a non partecipare.

Tra le voci dal corteo anche quella della segretaria del Pd Elly Schlein, che ha sottolineato come vietare il Pride sia una violazione dei diritti costituzionali europei e che l’amore non può essere vietato per legge. Il Pride di Budapest si conferma così una delle manifestazioni più partecipate e simboliche d’Europa, diventando terreno di scontro tra istanze di libertà e nuove restrizioni governative.