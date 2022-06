Budapest, mondiali di nuoto: oro e record del mondo per Thomas Ceccon

BUDAPEST - Nuoto azzurro sugli scudi ai mondiali di Budepest. Thomas Ceccon nei 100 dorso e Benedetta Pilato nei 100 rana conquistano l'oro.

Il nuotatore veneto fa segnare uno strepitoso 51"60, abbattendo il precedente primato mondiale dell'americano Ryan Murphy con 51"85, ottenuto a Rio 2016.

Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono campioni del mondo del misto tecnico del nuoto sincronizzato. Ai mondiali di nuoto di Budapest, i due romani hanno confermato la prima posizione dell'eliminatoria di sabato Oro anche nel fioretto femminile (Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo) agli Europei di Antalya, in Turchia: 45-25 alla Francia.

Thomas Ceccon, 21 anni, è la nuova stella del nuoto azzurro e mondiale. L'atleta veneto di Thiene, provincia di Vicenza, ha trionfato ai Mondiali di Budapest 2022 conquistando la medaglia d'oro nei 100 dorso: il tempo di 51''60 vale il trionfo e il nuovo record mondiale, nonché - ovviamente - italiano. "Oggi sapevo di non avere rivali ma devo ancora rendermi conto di quello che ho fatto, 51"60 è tanta roba. Mancavano i due russi, con loro sarebbe stata una sfida ancora più bella. L’obiettivo però non è questo, è molto più in alto", ha detto Ceccon a Rai Sport.