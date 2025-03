Bruxelles risponde ai dazi USA: scattano le contromisure su acciaio, alluminio e prodotti americani

BRUXELLES (BELGIO) – La Commissione europea ha annunciato una serie di contromisure per tutelare imprese, lavoratori e consumatori europei dall’effetto delle restrizioni commerciali imposte dagli Stati Uniti. Da oggi, mercoledì 12 marzo, scattano i dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio dall’Unione europea e da altri partner commerciali.



L’UE ha deciso di ripristinare le misure di riequilibrio sospese nel 2018 e 2020, che torneranno in vigore automaticamente dal 1° aprile 2025, una volta scaduta la sospensione il 31 marzo. Tra i prodotti colpiti dai nuovi dazi europei figurano moto americane, come le Harley Davidson, bourbon e barche. Ulteriori misure entreranno in vigore entro metà aprile, colpendo prodotti industriali come acciaio, alluminio, tessuti, pelletteria, elettrodomestici, plastica e legno, e prodotti agricoli, tra cui pollame, manzo, frutti di mare, noci, latticini, zucchero e verdure.