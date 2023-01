La brutta fine di "Toadzilla", il rospo più grande del mondo

AUSTRALIA - I guardaparco australiani si sono imbattuti in un rospo da record. "Toadzilla" un esemplare da 2,7 kg (il record precedente era di 2,65 kg) è un rospo delle canne, una specie invasiva che rappresenta una minaccia per l'ecosistema australiano. Per questo anche Toadzilla è stato ucciso, come i guardaparco fanno con tutti gli esemplari che scovano nella foresta pluviale australiana.

I rospi delle canne sono stati introdotti in Australia nel 1935 per eliminare i coleotteri, ma la loro popolazione è esplosa e, senza predatori naturali, sono diventati una minaccia per le specie autoctone.