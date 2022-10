Brutta caduta, escursionista soccorso con l'elicottero

SAPPADA - Un escursionista austriaco del 1998 residente in Lesachtal è stato soccorso tra le 13 e le 14 circa di mercoledì 26 ottobre poco sotto la cima del Monte Avanza a circa 2450 metri di altitudine.

L'uomo, che era in compagnia di altre due giovani escursioniste, è caduto ruzzolando per alcuni metri riportando escoriazioni e una forte distorsione ad un arto inferiore che gli impediva di proseguire per l'impossibilità di appoggiare il piede. I tre dovevano fare rientro in Lesachtal, dove avevano lasciato l'auto. La chiamata è arrivata alla stazione di Sappada tramite un amico del giovane che si trovava in Italia e che parlava italiano. La Sores ha inviato sul posto l'elisoccorso regionale. L'equipe tecnico sanitaria è riuscita a individuare facilmente il gruppetto e a sbarcare in hovering nei pressi della cima.

Dopo la valutazione del medico il giovane è stato imbarcato e condotto all'ospedale di Tolmezzo mentre le sue compagne di gita, una volta accertate le loro condizioni, sono rientrate a piedi in autonomia a valle verso l'Austria.

Pronti al campo base per fornire eventuale supporto alle operazioni in quota i tecnici della stazione di Sappada e di Forni Avoltri del Soccorso Alpino