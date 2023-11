Brugnaro: "Sollevare il Mose costa meno che riparare i danni"

VENEZIA - Le paratoie del Mose sono state sollevate 14 volte dal 19 ottobre per proteggere Venezia dall'acqua alta ma il sindaco, Luigi Brugnaro, non è preoccupato per i costi: "I risparmi che abbiamo in cassa sono superiori alle spese necessarie per attivarlo", ha detto stamani al termine di un evento in municipio.

Per Brugnaro "il costo che abbiamo nell'affrontare le conseguenze di un'acqua alta è enormemente più grande. Anche quest'anno siamo stati vicini ai picchi degli anni scorsi, e Venezia senza barriere sarebbe stata distrutta dalla marea. Avremmo pure delle spese per gestire i cambiamenti climatici, ma se i benefici superano i costi, è un vantaggio per tutti", ha concluso.