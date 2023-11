Brugnaro, 'albero di Natale per Giulia e le donne vittime'

VENEZIA - "Vogliamo dedicare l'accensione dell'albero di Natale a Giulia e a tutte le donne vittime di violenza, è il messaggio di solidarietà che parte dall'applauso di questa piazza e di tante altre in Italia che in questi giorni si sono unite nel ricordo". Lo ha detto ieri sera a Mestre il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, intervenuto all'accensione dell'albero, alto 15 metri, nella centrale piazza Ferretto.

"Il valore del rispetto è fondamentale - ha aggiunto Burgnaro - e deve essere insegnato in tutte le scuole. Una speranza che si unisce al clima del Natale, con l'auspicio di dare avvio oggi a un periodo di serenità e gioia soprattutto per i bambini, che sono il nostro futuro, e per le persone in difficoltà".