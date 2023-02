Brucia la cabina elettrica in ateneo, evacuati gli studenti

UDINE - Un incendio ha distrutto ieri pomeriggio la cabina elettrica di E-distribuzione, che si trova nel complesso della facoltà di Economia dell'Università di Udine, in via Tomadini. Le fiamme sono state domate dal pronto intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale: nessuna persona è rimasta ferita. I disagi sono tuttavia notevoli. Come apprende l'ANSA dagli stessi Vigili del fuoco impegnati in zona, la cabina era al servizio dell'ateneo - i cui uffici sono stati chiusi e gli studenti evacuati già nelle prime fasi dell'emergenza - e di circa cinquanta famiglie della zona. Entrati in funzione i gruppi elettrogeni per garantire l'erogazione dell'energia. Sono stati disposti servizi di sostegno a beneficio di chi si trova in casa senza alcuna possibilità di riscaldamento. Nella serata di ieri E-Distribuzione ha riattivato l'erogazione dell'energia elettrica a tutti gli utenti.