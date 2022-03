Bruce Willis, stop alla carriera a causa di una malattia: l'annuncio

MONDO - Bruce Willis si ritira per una malattia. L'attore, 67 anni, chiude la carriera perché affetto da afasia. Lo annuncia la figlia Rumer Willis con un post su Instagram, pubblicato anche dalla moglie Emma Heming-Willis e dalla ex moglie Demi Moore.

La star di Die Hard, scrive la figlia in un messaggio firmato dall'intera famiglia, "è alle prese con alcuni problemi di salute. Recentemente gli è stata diagnosticata afasia, che sta influendo sulle sue capacità cognitive. Per questo, dopo lunghe riflessioni, Bruce si sta ritirando dalla carriera che è stata così importante per lui. E' un momento molto complesso per la nostra famiglia, apprezziamo profondamente il vostro affetto -dice rivolgendosi agli ammiratori del padre-, la vostra partecipazione e il vostro sostegno. Affrontiamo tutto questo con la forza di una famiglia unita: abbiamo voluto coinvolgere i fan perché sappiamo quanto lui sia importante per voi. Proprio come voi lo siete per lui. Come dice sempre Bruce, 'Live it up': e insieme puntiamo a fare proprio questo".

Willis ha cinque figlie, tre con Demi Moore e due con Emma Heming-Willis. L'afasia, che a volte è causata da danni al cervello, influisce sulla capacità di una persona di comprendere e usare il linguaggio per leggere, ascoltare, parlare e scrivere.