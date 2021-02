"Bruce Springsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza"

USA - Bruce Springsteen è stato arrestato per guida in stato d'ebbrezza. A dare la notizia è il sito tmz.com riferendo che l'episodio risale al 14 novembre scorso, in New Jersey, benché sia emerso solo ora. Il sito fa sapere che, secondo quanto gli è stato riferito da fonti vicine alle forze dell'ordine, 'The Boss' sarebbe stato fermato presso la Gateway National Recreation Area di Sandy Hook e trovato in stato d'ebbrezza.

Springsteen è anche accusato di consumo di alcol in zona chiusa e guida spericolata. Secondo quanto riportato il rocker ha avuto un atteggiamento collaborativo durante tutto il tempo dell'arresto e nelle prossime settimane dovrà presentarsi in tribunale.