Britney Spears cancella il suo profilo Instagram

USA - La popstar statunitense Britney Spears ha deciso di prendersi una pausa dai social media per "celebrare il suo fidanzamento" e ha cancellato il suo profilo Instagram, tranquillizzando però i suoi fan su Twitter dove ha scritto: "Non preoccupatevi, tornerò presto". La 39enne cantante ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe sposato il suo fidanzato di lunga data, Sam Asghari.

Lo riferisce il sito della Bbc, spiegando che la star ha usato Instagram per raccontare la sua vita privata e soprattutto la sua battaglia contro la tutela del padre Jamie, imposta nel 2008 quando sono state manifestate preoccupazioni per lo stato di salute mentale della cantante. Il padre, proprio la scorsa settimana, ha presentato i documenti in un tribunale di Los Angeles per porre fine alla tutela. L'udienza è fissata per il 29 settembre.