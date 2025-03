Brignone trionfa: sua la Coppa del Mondo di sci

Federica Brignone ha conquistato la sua seconda Coppa del Mondo generale, dopo quella del 2020. La vittoria è arrivata senza scendere in pista, a causa della cancellazione della discesa libera di Sun Valley, decisione presa dagli organizzatori per le condizioni della pista.

Oltre alla sfera di cristallo assoluta, la sciatrice italiana si è aggiudicata anche la Coppa di discesa libera, classifica in cui era già in testa. Lo stesso è accaduto in campo maschile, con lo svizzero Marco Odermatt che ha ottenuto il trofeo di specialità per l'annullamento della sua prova.



Brignone diventa la seconda atleta italiana a conquistare per due volte la Coppa del Mondo generale (insieme a ) facendo meglio anche di Alberto Tomba, fermo alla vittoria del 1995, e mettendo nel mirino un altro mito azzurro come Gustav Thöni, in grado di issarsi a quota quattro successi.