Brignone, 'non credo proprio ci sarò a Milano-Cortina'

PECHINO - Federica Brignone, argento nel gigante e settima nel Super G a Pechino 2022, ha detto che "non crede proprio di esserci a Milano-Cortina", visto che - a suo dire - "mancherà lo spirito olimpico".

"Sarà come una gara di Coppa del Mondo, sarà come un Mondiale, ma solo a 5 cerchi", ha detto l'azzurra. Alla fine dell'ultima sessione di prove della discesa libera, conclusa al 31/mo posto, la Brignone, 32 anni, si è lamentata della pista e soprattutto di se stessa. "E' come se scendessi con la paura, più la pista è facile e più non mi fido, non riesco a tenere giù il piede", ha affermato.