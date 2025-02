Brignone domina a Saalbach: oro mondiale in gigante dopo 28 anni

SAALBACH (AUSTRIA) - Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom gigante ai Mondiali di Saalbach, scrivendo una pagina storica per lo sci italiano. La 34enne valdostana, già in testa dopo la prima manche, ha chiuso la gara con un tempo complessivo di 2’22”71, precedendo la neozelandese Alice Robinson (+0.90) e l’americana Paula Moltzan (+2.62). Si tratta della quinta medaglia mondiale per Brignone, la seconda d’oro dopo quella in combinata nel 2023. Il suo successo in gigante arriva 28 anni dopo Deborah Compagnoni, ultima azzurra a trionfare nella specialità ai Mondiali, nel 1997 a Sestriere. Brignone ha subito imposto il suo ritmo nella prima manche, scendendo con il pettorale numero 4 e chiudendo al comando con il tempo di 1’10”44, distanziando di 67 centesimi Robinson, l’unica avversaria a rimanere entro il secondo di ritardo.

Nella seconda manche, nonostante le condizioni della pista rovinate dal passaggio delle atlete, l’azzurra ha attaccato senza esitazioni, registrando ancora una volta il miglior tempo di manche (1’12”27) e aumentando il distacco sulla neozelandese fino a 90 centesimi. Se Brignone ha brillato, la gara si è rivelata deludente per le altre italiane. Sofia Goggia è uscita di scena nella prima manche dopo un errore tecnico, così come Marta Bassino, mentre Lara Della Mea, recente oro nel parallelo a squadre, non è riuscita a entrare nelle prime trenta della classifica.