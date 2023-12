Briatore riapre El Camineto a Cortina: "Sarà un successo"

CORTINA D'AMPEZZO - El Camineto è pronto a riaprire i battenti, proprio questa sera. Lo storico locale di Cortina d'Ampezzo - un'istituzione sia in fatto di cucina che per la splendida location incastonata tra le Dolomiti, ai piedi delle Tofane - è ora in gestione del gruppo Majestas di Flavio Briatore.

Il ristorante, da sempre tappa obbligata per habitué e vip, da Giovanni Malagò a Ilary Blasi, da Marina Ripa di Meana a Claudio Panatta, è stato gestito per quasi vent'anni da Romeo e Orietta Melon. "Hanno fatto un lavoro super", commenta Briatore all'Adnkronos, "e noi cercheremo senz'altro di rispettare la tradizione di El Camineto, a partire dal menù".Ci saranno però anche molte novità. "Abbiamo deciso di bilanciare i piatti, tenendo conto di quelli più tradizionali puntando però su una parte molto più internazionale", spiega ancora Briatore. "Siamo soddisfatti, abbiamo messo una bandierina anche a Cortina, che in Italia è una delle icone del turismo, è un posto fantastico". E che ospiterà le Olimpiadi Invernali nel 2026. "Certamente, ma non è stata quella la molla che ci ha spinto a rilevare il ristorante, l'avremmo preso lo stesso, anche senza le Olimpiadi", aggiunge l'imprenditore. "Pensiamo di poter fare molto bene e di poter dare qualcosa di più anche a Cortina, qualcosa di più internazionale: sarà un upgrade per tutti quanti", conclude.

Gli ex proprietari, raggiunti telefonicamente dall'Adnkronos, avevano commentato così la chiusura del locale: "Per noi sono stati vent'anni meravigliosi, abbiamo condiviso un'avventura bellissima con tutti i nostri clienti: che fossero vip o che no per noi sono stati tutti importanti. Possiamo solo dire, io Romeo e mia sorella Orietta, un grazie infinito per aver condiviso questo viaggio con noi".