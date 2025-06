Brian Wilson, il genio visionario dei Beach Boys, si è spento a 82 anni

STATI UNITI - È morto all’età di 82 anni Brian Wilson, mente creativa e anima innovativa dei Beach Boys. Considerato uno dei più grandi rivoluzionari della musica pop, Wilson ha trasformato la spensieratezza californiana in un’arte sonora sofisticata, introducendo armonie celestiali e arrangiamenti complessi che hanno ridefinito il genere.



Nato a Inglewood nel 1942, Brian crebbe a Hawthorne insieme ai fratelli Carl e Dennis. Fondatore dei Beach Boys nel 1961 con i fratelli e i cugini Mike Love e Al Jardine, Wilson divenne presto autore di brani iconici come “Surfin’ U.S.A.”, “California Girls”, “God Only Knows” e “Wouldn’t It Be Nice”. Il suo capolavoro, l’album “Pet Sounds” (1966), segnò una svolta epocale, elevando il pop a forma d’arte grazie alla collaborazione con i migliori musicisti di Los Angeles e al contributo del paroliere Tony Asher.



La sua influenza si estese anche ai Beatles, che risposero con “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. Tuttavia, dietro il genio artistico si nascondeva una mente fragile: tensioni interne alla band, l’ossessione per il progetto incompiuto “Smile”, depressione e dipendenze segnarono profondamente la sua vita.



Dopo anni di isolamento e difficoltà, Wilson tornò alla ribalta negli anni ’80 e ’90, iniziando una carriera solista e completando il progetto “Smile” nel 2004, che gli valse il primo Grammy. La sua storia di lotta e redenzione è stata raccontata nel film “Love & Mercy” (2014).

Brian Wilson lascia un’eredità indelebile: innovatore sonoro, poeta delle emozioni adolescenziali, ha insegnato che la musica può trasformare il dolore in bellezza e il caos in armonia. Oggi lo ricordano la moglie Melinda, i figli e milioni di fan in tutto il mondo, uniti nell’ascolto delle sue immortali melodie.