Brexit, per andare in Gran Bretagna servirà il passaporto

GRAN BRETAGNA - A partire dall'ottobre 2021, la Gran Bretagna chiederà ai cittadini dell'Ue di esibire il loro passaporto alla frontiera. E' quanto si apprende dal documento sui confini, "The Border Operating Model", pubblicato oggi dal governo di Londra.

Attualmente, come in tutta l'Ue, i cittadini europei possono entrare in Gran Bretagna con la sola carta d'identità. Le nuove regole varranno anche per Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Secondo il governo britannico, le carte d'identità sono meno sicure dei passaporti.

La Gran Bretagna è uscita ufficialmente dall'Ue il primo gennaio, ma rimane in una fase di transizione fino alla fine dell'anno. E' in corso il negoziato per regolare il commercio fra le due parti.