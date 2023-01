Brasile, Bolsonaro sotto inchiesta per l'assalto alle istituzioni

BRASILE - "Le dichiarazioni di Jair Bolsonaro sono state un'ulteriore occasione in cui l'ex presidente si è messo in una posizione teoricamente criminale ed offensiva nei riguardi delle istituzioni, in particolare la Corte Suprema". Così il giudice della Corte Suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha autorizzato la procura nazionale a mettere sotto inchiesta Bolsonaro come l'ispiratore dell'assalto contro le istituzioni brasiliane da parte dei suoi sostenitori.

"E' importante segnalare che Bolsonaro è incorso in modo reiterato negli stessi comportamenti per i quali ora è sotto inchiesta", ha aggiunto il giudice che ha così dato risposta positiva alla richiesta della procura di coinvolgere Bolsonaro nelle indagini per la rivolta di domenica scorsa. In particolare si fa riferimento ad un video pubblicato dall'ex presidente su Facebook l'11 gennaio scorso in cui Bolsonaro suggerisce che la vittoria elettorale del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sia stata frutto di manipolazioni della Corte Suprema e del Tribunale superiore elettorale. Intanto, il ministro della Giustizia, Flavio Dino, ha reso noto che nei prossimi giorni vi saranno altri arresti per la partecipazione all'assalto di domenica scorsa.