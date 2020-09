BRAND GIANNI P. + FASI D'ARIA // evento di chiusura.

Il 5 settembre l'Associazione Culturale Lazzari ha il piacere di annunciare l'evento di chiusura della Mostra “BRAND GIANNI P.: UNA VITA IN-TINTA” + “FASI D’ARIA”, durante il quale i partecipanti avranno la possibilità di incontrare gli artisti, fare un tour guidato in loro compagnia, assistere alla performance dal vivo e assaporare i prodotti tipici della loro terra toscana:





• BRAND GIANNI P.: UNA VITA IN-TINTA

Dopo anni di attività artistica Gianni Panciroli torna alla pittura, riprendendo il figurativo, il paesaggio e l’astratto, come se facesse un punto e a capo di sé attraverso la memoria. La sua opera attuale fa tesoro della doppia posizione tra emozione e concetto e riesce comunque a lasciarsi andare con libertà verso la ricerca di una musicalità dei colori e delle forme, curando altresì il segno, la materia, il tono, la macchia, il contrasto, ossia gli elementi che da sempre colpiscono la sensibilità. “Volevo fermare nella tela attimi di realtà destinati altrimenti a scomparire nel tempo, visioni, immagini e il fluire del sentire. Tutti questi momenti si oggettivano attraverso il colore, sviscerandoli, capendoli fino in fondo, alla fine scopro che per me restano indissolubili il pennello, il colore e la curiosità della continua sperimentazione. Primeggia su tutto il mio amore per il colore.”





• FASI D’ARIA

Una tensione alla leggerezza, un dialogo tra cielo e terra, l’eterno contrasto tra lo stare e l’andare. Siamo terra o aria? Non è forse aria tutto ciò che ci circonda, un grande respiro che coinvolge ogni essere vivente? Queste le domande che i due giovani artisti, Takeshi Tamashiro e Francesco Ciabatti si pongono mentre definiscono la loro opera, lontani ma vicini. Il loro lavoro si incontra sul tema del volo per trovare poi similitudini e differenze, in una tensione unica all’ancestrale desiderio di innalzarsi. Le loro esperienze sembrano completarsi a vicenda – la meccanica, il legno, la definizione dello spazio, la cura dei particolari, lo studio dei volatili- dando campo a diverse possibilità di ricerca e creazione fianco a fianco. La ricerca, il gusto per la sperimentazione, questo avvicina i due giovani all’arte di Panciroli. Discipline diverse mosse dalla stessa urgenza. Fasi d’aria- il risultato. Un unico grande respiro, un afflato di libertà sospeso tra cielo e terra. Perché, come spiegano Takeshi e Francesco: «dall’origine alla trasformazione, siamo sempre ‘fasi d’aria’»









L'evento si terrà dalle 18.00 alle 19.30 presso lo Spazio Lazzari di Via Paris Bordone 14 a Treviso, al seguente link troverete l'evento Facebook con maggiori dettagli e presentazioni video:

Le esposizioni nel dettaglio: