Brad Pitt e Angelina Jolie, firmato l’accordo di divorzio dopo 8 anni di battaglie

STATI UNITI - Fine della battaglia legale tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Dopo otto anni di scontri in tribunale, le due star di Hollywood hanno raggiunto un accordo di divorzio, ufficializzato ieri. La notizia è stata riportata in esclusiva da People, ma i termini dell’intesa non sono stati resi noti. James Simon, avvocato della Jolie, ha confermato l’accordo, sottolineando che l’attrice aspirava a chiudere il capitolo per ritrovare la serenità.

"L’accordo rappresenta una tappa importante in un processo iniziato anni fa", ha dichiarato Simon, aggiungendo che Angelina Jolie, pur esausta, è sollevata dalla conclusione di questa fase. L’attrice, secondo l’avvocato, si è concentrata nel tempo sulla guarigione della sua famiglia e sulla ricerca della pace, rinunciando a tutte le proprietà condivise con l’ex marito.

Una separazione travagliata

La richiesta di divorzio risale al settembre 2016, dopo due anni di matrimonio e 12 di convivenza. Fin dall’inizio, il procedimento è stato segnato da aspre battaglie legali e accuse reciproche. Nel 2018, la coppia, soprannominata "Brangelina", aveva raggiunto un accordo preliminare sulla custodia dei sei figli.

Tra i motivi di conflitto, oltre alla gestione dei minori, spicca la vendita delle quote dello Château Miraval, una tenuta nel sud della Francia dove la coppia aveva avviato la produzione di un pregiato vino rosato. Pitt aveva accusato Jolie di aver agito con “cattive intenzioni” nel cedere la sua parte senza consultarlo.

Le accuse di violenza

Il capitolo più drammatico della separazione riguarda le accuse di violenza. Jolie ha sostenuto che l’attore avrebbe aggredito due dei loro figli durante un litigio a bordo di un jet privato nel 2016. Sebbene le autorità abbiano indagato sull’episodio, Pitt non è stato formalmente incriminato e Jolie ha scelto di non sporgere denuncia.

Una fonte vicina all’attrice ha dichiarato che Angelina non parla mai male di Pitt, né pubblicamente né in privato, cercando di mantenere un approccio positivo nonostante il passato difficile.

La coppia si era incontrata nel 2005 sul set di Mr. & Mrs. Smith, il film che li aveva resi una delle coppie più celebri e amate di Hollywood.