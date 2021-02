Bracconaggio nel Delta del Po e nella laguna veneta, 22 denunce

BOLOGNA - Ventidue persone sono state denunciate in un'operazione antibracconaggio sul Delta del Po e nella laguna veneta da parte dei carabinieri forestali di Rovigo, Venezia, Ferrara e Ravenna.



I militari sono stati impegnati in controlli di giorno e di notte e hanno sorpreso diversi cacciatori che utilizzavano potenti richiami elettronici: per uno di loro si è proceduto all'arresto.



Sequestrati anche 21 fucili, nove richiami vietati, 6.400 cartucce, oltre mille uccelli e tre macchinari per spiumare i volatili, oltre ad un luogo dove veniva fatta la macellazione clandestina.



In particolare nel comune di Campagna Lupia (Venezia), nell'ambito di alcune perquisizioni domiciliari, i militari hanno arrestato un uomo con un'arma clandestina, sequestrandogli oltre tremila munizioni di vario calibro, una volpoca imbalsamata e cinque tortore dal collare, tutte specie per le quali la caccia non è consentita.



Nello stesso comune, all'interno di alcuni prefabbricati che facevano da siti di stoccaggio, sono stati trovati strumenti per la macellazione.