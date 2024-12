Bove in terapia intensiva dopo malore: "Esclusi danni acuti"

FIRENZE - Edoardo Bove in terapia intensiva all'ospedale Careggi di Firenze dopo il malore accusato nel match Fiorentina-Inter. Il 22enne centrocampista viola è sedato in attesa di nuovi esami: i primi accertamenti escludono danni acuti a livello neurologico e cardiologico. E' abbastanza per un primo sospiro di sollievo dopo il dramma vissuto allo stadio Franchi verso le 18.20 di domenica 1 dicembre.

Il dramma in campo

Bove, come mostrano le immagini, si allaccia le scarpe e si rialza. Compie pochi passi prima di crollare al suolo a pochi metri dalla panchina dell'Inter. Dumfries, il più vicino al centrocampista viola, si accorge per primo della gravità della situazione e invoca l'intervento dei soccorsi. Cataldi si getta sul compagno di squadra e gira la testa di Bove per evitare rischi di soffocamento: è un primo intervento a cui seguono i soccorsi dei sanitari. Arriva l'ambulanza e il calciatore viene trasferito all'ospedale.

La corsa in ospedale

Bove riprende conoscenza, secondo le ricostruzioni respira autonomamente quando arriva in ospedale. Mentre il centrocampista viene sottoposto agli accertamenti, nel nosocomio arrivano i genitori e la fidanzata. Sono presenti anche i dirigenti viola, l'allenatore Palladino e i calciatori. Il presidente Rocco Commisso è in costante contatto dagli Usa. All'esterno, si radunano i tifosi della curva Fiesole con uno striscione di sostegno per il giocatore.

Il bollettino, i nuovi esami

Attorno alle 21, la prima schiarita con la nota ufficiale congiunta diffusa dalla Fiorentina e dal Careggi. "ACF e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva", si legge nel bollettino.

"Bove è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Sarà rivalutato nelle prossime 24h", prosegue la nota, che rinvia a lunedì 2 dicembre ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del calciatore.

Fuori dai canali ufficiali, vanno registrate le parole che il governatore della Toscana, Eugenio Giani, pronuncia lasciando il Pronto soccorso del Careggi: "C'è ottimismo, la famiglia è vicinissima al ragazzo". In chiusura di giornata, il tweet della Fiorentina che somiglia ad un sospiro di sollievo in attesa di ulteriori news attese nella giornata di lunedì: "La Fiorentina e la famiglia Commisso ringraziano i nostri tifosi, i club, le tifoserie e tutto il mondo del calcio e dello sport per la vicinanza e la sensibilità dimostrata nei confronti di Edoardo Bove e dei suoi cari".

