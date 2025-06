Botto in galleria tra camion e quattro auto: tre i feriti

UDINE - Grave incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì sulla A23, nel tratto della galleria Lago all’altezza di Trasaghis, in direzione nord. Nel tratto, dove la circolazione avviene a doppio senso di marcia per lavori sull’altra carreggiata, si sono scontrati un mezzo pesante e quattro autovetture.



Secondo i primi rilievi, la causa sarebbe la caduta di un contenitore per fasce ferma carico da un camion. Per evitare l’ostacolo, una delle auto ha frenato bruscamente, innescando una carambola che ha coinvolto altri veicoli.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Gemona e Tolmezzo, che hanno dovuto forzare le porte bloccate di una vettura per liberare i feriti, collaborando con il personale sanitario del 118. Complessivamente, tre persone sono rimaste ferite: una è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Udine, un’altra in codice verde a Tolmezzo, mentre una persona contusa ha rifiutato il ricovero.



L’incidente ha provocato lunghe code e forti rallentamenti, con la Polstrada impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.