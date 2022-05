Bottiglie incendiarie contro sedi di associazioni

UDINE - Sono due le bottiglie incendiarie lanciate contro la sede di alcune associazioni cittadine a Udine, in via Val d’Aupa.

L’atto vandalico è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. La scoperta di quanto avvenuto risale a lunedì mattina.



In questo stabile hanno sede l’associazione giovanile di promozione sociale Get Up, il gruppo teatrale Ccft, Arcigay Friuli e Arci Comitato Territoriale Udine.

Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri del comando provinciale per il sopralluogo e i rilievi di legge.