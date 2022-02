Bosco in fiamme a San Lorenzo di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO – Fiamme nel bosco in località San Lorenzo a Vittorio Veneto. Da pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco. L’incendio per ora sembra avere un fronte limitato e le fiamme stanno avanzando verso il basso, in senso contrario, quindi, a dove si trovano le case più vicine. La località è una delle borgate più elevate del comune di Vittorio Veneto e l’incendio è divampato da poco. L’arrivo dei vigili del fuoco nell’area collinare a sudovest di Serravalle dovrebbe scongiurare il peggio.



Aggiornamento, ore16.43:

Nel giro di breve tempo i vigili del fuoco, intervenuti sull’incendio in località San Lorenzo di Vittorio Veneto, sono riusciti a domare le fiamme. A prendere fuoco pare sia stata inizialmente della sterpaglia nel sottobosco, per poi estendersi agli alberi di alto fusto del bosco. I danni fortunatamente si sono limitati ad un area limitata e non hanno interessato alcun edificio. Provvidenziale la tempistica dell’allarme che ha consentito ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme in tempi brevi.