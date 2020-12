"Boschi a Natale", ecco 17 luoghi per passeggiare in Veneto

Immergersi nella natura e nella bellezza del territorio veneto, guidati dalla morbida luce invernale per riscoprire la magia di luoghi e paesaggi in cui il tempo sembra essersi fermato. Questa la promessa della nuova edizione di “Boschi a Natale”, l’evento di Unpli Veneto che propone 17 passeggiate in altrettante aree naturalistiche della Regione.

L'appuntamento quest’anno è fissato per domenica 13 dicembre e, ancora una volta, renderà protagonisti parchi, oasi e aree naturalistiche del Veneto. Dalla montagna alla pianura, infatti, saranno ben 17 le aree naturalistiche in cui verranno condotte le escursioni naturalistiche a numero chiuso.

Luoghi solitamente poco frequentati in inverno, ma che proprio in questa stagione si offrono, ad uno sguardo più attento, con colori e scenari di particolare suggestione.