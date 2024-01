Boscaiolo travolto dall'albero che sta tagliando

MALNISIO (PORDENONE) - Tra le 12 e le 14 la stazione di Maniago del Soccorso Alpino è intervenuta con quattro tecnici, allertata dalla Sores, assieme ai Vigili del Fuoco, all'elisoccorso regionale e all'ambulanza per portare aiuto ad un boscaiolo del posto, classe 1982, il quale è stato travolto in località Bosco Chiarandis di Malnisio (Pordenone) dalla caduta di una grande pianta di castagno che stava tagliando assieme ad altri colleghi. Nonostante avessero adottato tutte le precauzioni del caso, la persona è stata travolta perché ha cercato una.via di fuga proprio nella direzione in cui cadeva la pianta, rimanendo sotto.

Fortunatamente il terreno era accidentato e non uniformemente orizzontale, così con una parte del corpo ha trovato respiro, venendo colpito lateralmente. Ha riportato serie fratture, ma non è in pericolo di vita. È stato stabilizzato, imbarellato e verricellato dall'elicottero a bordo e condotto a Udine.