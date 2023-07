Boscaiolo muore travolto da una pianta

UDINE - Un uomo del 1949 di Tolmezzo ha perso la vita ieri mattina travolto da una pianta mentre assieme ad altre due persone provvedeva alla pulizia di una pista forestale nei pressi di Pozzis, sulla destra orografica del Torrente Arzino. Nessuno ha assistito all'incidente dal momento che i due compagni erano più avanti di lui sul percorso quando è avvenuto. Non vedendolo arrivare sono tornati indietro e lo hanno trovato senza vita, travolto da una pianta caduta dall'alto. La Sores ha allertato poco prima delle 11 l'elisoccorso il Soccorso Alpino stazione di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e I Vigili del Fuoco. L'equipaggio dell'elisoccorso è stato sbarcato in hovering ma non si è potuto far altro che constatare il decesso. Ci sono poi volute quattro ore per attendere l'autorizzazione del magistrato alla rimozione della salma: intervento concluso intorno alle 16.