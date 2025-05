Borseggiatrice arrestata a Venezia: spintonata una turista durante il furto in zona Rialto

VENEZIA - Gli agenti della Squadra Volanti Lagunari della Questura di Venezia hanno arrestato una donna accusata di aver derubato due turisti nella zona di Rialto. Durante il furto, la malvivente ha spintonato violentemente una delle vittime, che è caduta a terra riportando contusioni a un braccio, poi medicata sul posto dal personale del 118.



La donna, con numerosi precedenti, era gravata da un divieto di dimora nel Comune di Venezia e da un foglio di via della durata di quattro anni. È stata trovata in possesso del denaro contante sottratto e, oltre alla denuncia per la violazione della misura preventiva, è stata arrestata e condotta nel carcere femminile della Giudecca.