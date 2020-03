Boris Johnson: "Sono positivo al coronavirus"

"Sono positivo al coronavirus". Boris Johnson, premier britannico, annuncia la propria positività. "Nelle ultime 24 ore ho sviluppato sintomi lievi e sono risultato positivo al coronavirus. Sono in autoisolamento, continuerò a guidare la risposta del governo" all'emergenza "in videoconferenza mentre combattiamo questo virus", dice in un video diffuso su Twitter.



"Nelle ultime 24 ore ho sviluppato sintomi lievi del coronavirus, vale a dire febbre e una tosse persistente. Su indicazione dei medici ho fatto il test e sono risultato positivo. Sto lavorando da casa, sono in autoisolamento. E' la cosa giusta da fare", dice il premier, evidenziando che "grazie alla tecnologia comunicherò con il mio team per guidare la lotta al coronavirus".



Positivo al Covid 19 anche il ministro britannico della Salute, Matt Hancock. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter, poco dopo l'annuncio del contagio del premier Johnson. "Seguendo il consiglio dei medici, ho fatto il test del coronavirus. Sono risultato positivo. Per fortuna - ha scritto Hancock - i sintomi sono lievi e lavoro da casa in auto isolamento", ha scritto su twitter, allegando un video in cui parla da casa. Hancock ha esortato tutti a rimanere a casa. Alcuni giorni fa era risultata positiva al test la sottosegretaria alla Salute, Nadine Dorris.