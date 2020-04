Boris Johnson in ospedale per coronavirus: "Sono di buon umore"

"La scorsa notte, su consiglio del mio medico, sono andato in ospedale per alcuni controlli di routine in quanto ho ancora sintomi di coronavirus. Sono di buon umore, resto in contatto con il mio team e lavoriamo insieme per combattere questo virus e proteggere tutti". Lo ha scritto in un tweet il primo ministro britannico, Boris Johnson, rassicurando sulle sue condizioni di salute.

"Vorrei ringraziare tutto il brillante staff dell'Nhs (il sistema sanitario britannico, ndr) che si prende cura di me e degli altri in questo momento difficile. Siete il meglio del Paese", ha aggiunto Johnson in un altro tweet. Il primo ministro ha quindi ribadito il suo appello alla popolazione a "restare in casa per proteggere l'Nhs e salvare vite".