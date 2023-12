Boom immobiliare in montagna: Prezzi alle stelle. Ma le vendite volano

Il mercato immobiliare di montagna sta vivendo un'incredibile impennata nonostante le crescenti preoccupazioni per i prezzi elevati. Una recente analisi condotta da Immobiliare.it ha rivelato che, contrariamente alle aspettative, le vendite di case in montagna stanno raggiungendo nuove vette.



I dati mostrano un trend sorprendente: l'interesse per l'acquisto di proprietà nelle località montane è in crescita costante, con aumenti significativi rispetto al 2018. Badia e Selva di Val Gardena, in particolare, hanno fatto segnare incrementi spettacolari superiori al 200%, sottolineando l'appetito insaziabile degli acquirenti per le case di montagna.



Ortisei ha registrato un notevole +189%, mentre Madonna di Campiglio ha segnato un solido +122%. Non sono da meno Cervinia e Ponte di Legno, che mostrano una crescita superiore al 60%. Per non parlare di Cortina d'Ampezzo dove i prezzi sono sempre stati alle stelle. Questi numeri, apparentemente controcorrente, svelano un panorama in cui l'entusiasmo per possedere una proprietà di montagna sta superando le sfide legate agli elevati costi.



Nonostante il dibattito acceso sulla sostenibilità di tali prezzi elevati e i loro impatti sulla vita delle comunità locali, sembra che l'interesse degli acquirenti non faccia alcuna fatica a mantenere il ritmo. La magia delle montagne, la possibilità di trascorrere le vacanze immersi nella neve e la crescente attrattiva per le seconde case nelle Dolomiti stanno guidando questo boom immobiliare.



La domanda che sorge spontanea è se questo fervore acquistativo abbia o meno un prezzo sociale. Mentre gli acquirenti affollano le località di montagna, i residenti storici sono costretti a confrontarsi con un aumento del costo della vita e con la minaccia della speculazione immobiliare.