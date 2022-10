Boom di turisti a Treviso: "Numeri esaltanti, meglio del periodo pre-pandemia"

TREVISO - Boom di turisti a Treviso e nella Marca. Complice il bel tempo di ottobre e il ponte di Ognissanti tante località stanno registrando il tutto esaurito. “I dati del turismo sono esaltanti - conferma il sindaco di Treviso, Mario Conte, dopo le circa 200mila presenze in città di domenica - . Quotidianamente mi confronto con albergatori, ristoratori e commercianti e devo dire che è percepibile la soddisfazione, poi ci sono settori che sono particolarmente entusiasti. Sicuramente ancora qualcuno soffre la concorrenza soprattutto dell'e-commerce, però devo dire che in generale i dati del turismo vanno oltre le aspettative".



"Adesso attendiamo i dati ufficiali dalla Regione Veneto però dai dati parziali che abbiamo del primo trimestre rispetto al 2021, ma addirittura rispetto al pre-pandemia sono dati clamorosi e, in particolare per la città di Treviso, evidenziano come la gente e i turisti scelgano il nostro capoluogo non solo per una visita in giornata ma si fermano anche per più notti. Siamo arrivati ad una media di tre notti, quindi possiamo dire che Treviso è a tutti gli effetti una città turistica anche grazie agli eventi attrattivi e di qualità: penso agli eventi legati al Tiramisù, alle mostre sul Canova e Paris Bordon e al Del Monaco”.