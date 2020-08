Bonus, consigliere Trento: "A marzo e aprile ho perso il lavoro, l'ho chiesto"

"Anche io sono in Consiglio Comunale a Trento e anche io non vivo di sola politica, pago l'affitto ogni mese e per marzo e aprile sono rimasto senza lavoro e ho chiesto come te i 600 euro visto che con i gettoni di presenza non sarei arrivato a fine mese... ed è giusto rivendicarlo". Così Jacopo Zannini, consigliere comunale di Trento, ringraziando, in un commento su Facebook, la consigliera comunale milanese Anita Pirovano, la quale ha comunicato di aver richiesto il bonus Partite Iva.