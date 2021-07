Bonucci e Chiellini: "Ora siamo leggende"

INGHILTERRA - "Ora siamo leggende...". Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono i leader dell'Italia campione d'Europa. Uno ha realizzato il gol del pareggio in finale contro l'Inghilterra, l'altro è il capitano di un gruppo che ha stupito e trionfato. "E’ la notte più bella della mia carriera, porca put… L’avevamo sognata…", dice Bonucci, euforico, a Sky.

"Qualche lacrimuccia l’abbiamo versata, sentivamo da maggio che c’era qualcosa di speciale nell’aria. Io e Leo siamo differenti, abbiamo due caratteri opposti, cerchiamo di sfruttare i nostri pregi e questo vale per tutti i ragazzi del gruppo. Il segreto è riuscire a far risaltare le qualità di ognuno di noi", dice Chiellini, che continuerà a giocare un'altra stagione con la Juventus. "I Mondiali 2022? Io non so nemmeno se riesco a correre domani...", dice. "Ci penso io -incalza Bonucci-. Vado in vacanza con lui, ci penso io...".