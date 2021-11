Bonnie e Clyde rubavano nelle auto parcheggiate

CAVALLINO TREPORTI - Nel primo pomeriggio di sabato scorso, militari della Stazione Carabinieri di Cavallino Treporti hanno intercettato un’auto segnalata come veicolo in uso a soggetti dediti alla commissione di furti su auto in sosta.



I militari hanno quindi cercato di fermarla, ma per tutta risposta, il conducente che ha però cercato la fuga con pericolose manovre che hanno messo a repentaglio l’incolumità dei carabinieri che sono riusciti comunque a bloccare l’auto.

A bordo, oltre alla persona al volante, un 60enne del padovano, anche una donna 54enne, sua moglie. Si è poi appurato che i due coniugi, entrambi con pregiudizi penali, sono sorvegliati speciali con obbligo di dimora nel comune di residenza, misura cui sono sottoposti dall’aprile del 2019 dal Tribunale di Venezia.

Si tratta di una misura che comporta l’arresto anche se non in flagranza di reato.



Inoltre, nell’auto, i Carabinieri hanno rinvenuto un bastone modificato, una chiave inglese ed un chiavistello in metallo: strumenti in uso a chi va a far visite indesiderate alle case altrui. I due sono dunque stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di San Donà di Piave fino a ieri, lunedì, quando sono comparsi davanti aall’Autorità Giudiziaria lagunare che ne ha convalidato l’arresto ed aggiornando il processo a gennaio 2022.