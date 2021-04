I "Bonnie & Clyde delle farmacie", fermati dalla polizia a Verona

VERONA - Avevano il vizio della rapina in coppia, come Bonnie & Clyde, ma, anziché le banche, prendevano di mira le farmacie. Travisato e armato di coltello o taglierino, entrava solamente l'uomo, minacciava i titolari e svuotava le casse. Ma dopo l'ennesimo colpo sono stati fermati dalla Squadra Mobile della Questura di Verona. In manette sono finiti un 41enne e la fidanzata di 44 anni. La coppia è stata bloccata dopo l'ultimo colpo ad una farmacia a San Giovanni Lupatoto (Verona), dove l'uomo, con il volto coperto da un passamontagna e armato di taglierino, si era fatto consegnare 1300 euro.

Gli investigatori sono arrivati alla coppia di malviventi grazie agli impianti di videosorveglianza della farmacia e di alcuni esercizi commerciali della zona che hanno registrato immagini d'interesse, fotografando i due mentre transitavano per strada prima e dopo la rapina. Il Gip del Tribunale di Verona ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Il pubblico ministero Elvira Vitulli ha emesso nei confronti della coppia anche l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un'altra rapina avvenuta lo scorso 18 aprile alla farmacia nella Zai di Verona, dove il bottino è stato di 2200 euro.