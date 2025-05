Bombe nella notte sulla scuola: almeno 25 morti

GAZA - È salito ad almeno 25 morti il bilancio del raid aereo israeliano che ha colpito nella notte una scuola utilizzata come rifugio da sfollati palestinesi nel quartiere Aldaraj, a Gaza City. L’istituto Fahmi Aljarjaoui è stato centrato durante i bombardamenti che hanno provocato anche 21 feriti, secondo quanto riferito dalla protezione civile palestinese e da fonti locali. Il numero delle vittime potrebbe aumentare, dato che i soccorsi sono ancora in corso e la situazione sanitaria resta drammatica.



Nella stessa notte, altri raid israeliani hanno causato almeno 38 morti nella Striscia di Gaza, aggravando ulteriormente il bilancio di un conflitto che continua a colpire duramente la popolazione civile.



Sul fronte umanitario, si registra la dimissione improvvisa di Jake Wood, direttore esecutivo della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), la nuova fondazione sostenuta dagli Stati Uniti per la distribuzione di aiuti nella Striscia. Wood ha spiegato di aver lasciato l’incarico perché non riteneva possibile portare avanti il piano dell’organizzazione rispettando i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. La GHF, con sede a Ginevra, aveva annunciato l’obiettivo di distribuire 300 milioni di pasti in 90 giorni, ma aveva già incontrato l’opposizione di Onu e ong, che avevano rifiutato di collaborare accusando la fondazione di essere troppo vicina a Israele.