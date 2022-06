VICENZA - Rinvenuto nella mattinata di mercoledì un ordigno bellico in centro di Asiago, in via Scajaro. Si tratta di una bomba di circa 30 centimetri affiorata nel corso degli scavi realizzati da Etra per la posa di alcune condutture.

Etra ha sospeso i lavori e avvertito i Carabinieri, che hanno contattato gli artificieri.