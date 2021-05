Bomba della guerra, artificieri in azione a Jesolo

JESOLO - Bomba della guerra trovata a Jesolo con un’ordinanza, il Comune di Jesolo rende noto che mercoledì 5 e giovedì 6 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, sarà interdetto il traffico in via Francescata, per permettere le operazioni di inertizzazione degli ordigni bellici rinvenuti.



Sulla via Francescata sarà garantito l’accesso agli aventi diritto ed ai mezzi di soccorso.



Garantito il transito da e per Jesolo lungo via Argine S. Marco e strada provinciale zona S. Maria di Piave.