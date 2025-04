Bomba-day a Montebello: chiusa l'A4 e stop ai treni sulla linea Milano-Venezia

VICENZA - E’ stato fissato per domani, domenica 13 aprile dalle 8.45 fino a circa le 14, il bomba-day a Montebello Vicentino per disinnescare una bomba della Seconda Guerra Mondiale rinvenuta durante i lavori di realizzazione della nuova linea ferroviaria Alta velocità.



Per permettere l’intervento in sicurezza è previsto lo stop ai treni sulla linea Milano-Venezia e la chiusura dell'autostrada A4 in entrambe le carreggiate tra i caselli di Montebello e Montecchio Maggiore, che prevede anche l'intersezione con la Superstrada Pedemontana Veneta.



Circa 120 residenti dell'area saranno evacuati dalle 7.30. I viaggiatori provenienti da Venezia e diretti a Milano (e viceversa) verranno fatti uscire al casello di Montecchio e attraverso la SR 11 potranno rientrare in A4 al casello di Montebello.