Bomba d'acqua a Trieste, centro città allagato

TRIESTE - Una bomba d'acqua si è abbattuta su Trieste in tarda mattinata, allagando numerose strade del centro tra cui piazza Unità d'Italia. Molti turisti e cittadini hanno cercato rifugio nei bar e nei locali vicini mentre sedie e altri arredi dei locali della zona venivano spostati dal forte vento. Poco dopo le 12 il cielo sulla città si è oscurato e ne è seguito il violento temporale. La bomba d'acqua è durata circa 20 minuti, causando anche alcuni danni. A piazza Unità d'Italia l'acqua arriva alle caviglie. Nel centro storico, lungo via Cavana, risultano allagati gli atri di alcuni palazzi e i negozi.

Alla polizia locale sono state segnalate al momento diverse cadute di alberi in varie zone, come ad esempio in via Brigata Casale, la cui carreggiata è parzialmente bloccata. Diversi i veicoli danneggiati. E ancora tombini saltati. Allagato anche il lungomare di Barcola. Fuori uso, per sbalzi di corrente elettrica, i semafori agli incroci; i tecnici sono al lavoro per il ripristino. Per la giornata di oggi la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo arancione valida per tutto il Friuli Venezia Giulia. Dopo una breve tregua, nel capoluogo ora sono in corso nuovi temporali.