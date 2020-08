Bomba d'acqua nel trevigiano: Cornuda allagata, grandinata a Vittorio Veneto

CORNUDA - Si è abbattuta nelle zone di Cornuda, Pederobba e Monfumo una bomba d'acqua, in mezz'ora la rete stradale comunale si è trasformata in un fiume.



Nell'area di Vittorio Veneto (video qui sotto), Cappella Maggiore e Fregona invece la grandina è caduta copiosa. Al momento i danni non sono stati quantificati, le amminitsrazioni comunali si stanno attivando per aiutare i cittadini in difficoltà. Mentre il corso d'acqua Muson è straripato dal proprio letto invadendo le strade di Valle, diverse le auto rimaste bloccate dall'acqua e dal fango.



Attualmente i Vigili del Fuoco hanno eseguito un prosciugamento a Pederobba ed uno a Chiarano. A Vittorio Veneto due alberi di 15 metri ciascuno sono viniti nella carreggiata in via Col di Lana

In questi minuti (ore 14.20) sono In forte aumento le chiamate per maltempo dalla zona Nord Nord/Ovest della provincia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

video proveniente da Cornuda