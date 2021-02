Bomba carta scoppia vicino alla casa di Alessandra Moretti, indagini

VICENZA - Una bomba carta è stata fatta esplodere da ignoti a Vicenza, nelle prime ore di martedì scorso, lungo un marciapiede nei pressi dell'abitazione dell'eurodeputata Pd Alessandra Moretti. Lo scoppio - riporta il Giornale di Vicenza - è avvenuto tra le ore 2.00 e le 3.00, è stato percepito dagli abitanti del quartiere, e non avrebbe causato danni a persone o cose. Al momento non sono giunte rivendicazioni.



Moretti, che per il suo impregno parlamentare si è trasferita a Bruxelles, ha detto di attendere gli accertamenti delle forze dell'ordine e della magistratura. Nella zona abitano i suoi genitori e il fratello. Non si escluderebbe una matrice diversa da quella politica.



“Tutta la nostra vicinanza ad Alessandra Moretti per quanto accaduto. Qualora fosse confermato che l’obiettivo era intimidirla, siamo certi che non ci sono riusciti. In ogni caso qualsiasi gesto di violenza va condannato con assoluta fermezza, senza il minimo indugio”. Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico e i colleghi Anna Maria Bigon, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Andrea Zanoni e Francesca Zottis esprimono solidarietà all’eurodeputata dem ed ex consigliera regionale, per l’esplosione di una bomba carta nei pressi della propria abitazione, a Vicenza. “Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma resta un episodio preoccupante su cui, nonostante l’assenza di rivendicazioni, ci auguriamo venga fatta presto piena luce”.